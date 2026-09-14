Трамп потребовал от Киева прекратить удары по НПЗ в России

Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре.
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