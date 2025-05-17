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Где в России выгодней купить б/у иномарку? Ответ экспертов

Эксперты «Авито Авто» по итогам исследования структуры предложения на российском вторичном рынке выделили несколько субъектов РФ, где покупка подержанного автомобиля сегодня оказывается наиболее выгодной.

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