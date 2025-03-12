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Царьград

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Взрыв в "Алых парусах" устроил мигрант-нелегал. Возбуждено уголовное дело

Взрыв в "Алых парусах" устроил мигрант-нелегал. Возбуждено уголовное дело

Мужчина жил в России по поддельным документамТеракт в московском жилом комплексе "Алые паруса" 3 февраля 2025 года совершил нелегальный мигрант.

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Владимир Тимошков
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