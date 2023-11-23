В НАТО оценили успехи «военного Шенгена» в Европе

Евросоюз и НАТО до сих пор не смогли создать систему «военного Шенгена» для свободного перемещения военных грузов по Европе, заявил глава Объединенного командования НАТО по тыловому обеспечению и логистике (JSEC) генерал-лейтенант Александер Зольфранк.
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