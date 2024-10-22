С приходом дождей находиться в Курской области, где нет чёткой линии фронта, для ВСУ становится гораздо опасней, поскольку теряется возможность манёвра по полевым дорогам, а асфальт под полным огневым контролем.
"Наших здесь в плен не берут" - откровения укронациста из Курской области...
Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Аза что вас брать в плен,за издевательство над мирным населением,за убийства,грабежи и разбой,в плен берут солдат,к ним какое воинское уважение,а вы не солдаты, вы палачи,бешеные волки,вас и надо только уничтожать без жалости и сожаления.Я не понимаю ненависть вашу к стране которая вас кормила,строила и все вам отдала в пользование, а вы за труселя кружевные все продали.Зеля с этой войны поимел не плохо,а вы с голой жопой,ни кола ни двора.
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