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В США предупредили об угрозе терактов

В США предупредили об угрозе терактов

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США разослали бюллетень с предупреждением о потенциальной угрозе повторных терактов в стране, подобных тому, что произошел в Новом Орлеане.

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