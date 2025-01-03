В США предупредили об угрозе терактов

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США разослали бюллетень с предупреждением о потенциальной угрозе повторных терактов в стране, подобных тому, что произошел в Новом Орлеане.
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