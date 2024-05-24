Маск опроверг информацию о продаже акций SpaceX

Global Look Press/Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency Американская космическая компания SpaceX не нуждается в привлечении дополнительного капитала, а потому не намерена проводить продажу акций – напротив, она собирается провести их обратный выкуп.
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