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Юрист Хабибуллина: прямого запрета на ночёвку на работе в законе нет

Юрист Хабибуллина: прямого запрета на ночёвку на работе в законе нет

Кандидат юридических наук, доцент, член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Анна Хабибуллина рассказала, что прямого запрета на нахождение сотрудника на рабочем месте ночью в российском законодательстве нет, однако нарушение внутреннего трудового распорядка может повлечь за собой дисциплинарную ответственность.

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