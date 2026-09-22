Юрист Хабибуллина: прямого запрета на ночёвку на работе в законе нет

Кандидат юридических наук, доцент, член Союза юристов-блогеров при АЮР и МГЮА Анна Хабибуллина рассказала, что прямого запрета на нахождение сотрудника на рабочем месте ночью в российском законодательстве нет, однако нарушение внутреннего трудового распорядка может повлечь за собой дисциплинарную ответственность.