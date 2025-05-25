30 потрясающих мест, где вы не встретите туристов

Эйфелева башня, Колизей и Бранденбургские ворота — прекрасные памятники культуры и архитектуры, но, согласитесь, есть особая прелесть в путешествии по тем местам, куда туристы не набегают сумасшедшими толпами.
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