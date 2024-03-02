За сутки из Тулы вывезли порядка 6,3 тысячи кубометров снега

2 марта в Тульской областной столице будет продолжена механизированная очистка дорог и тротуаров, обработка антигололедными материалами, включая подземные и наземные пешеходные переходы, остановочные площадки, а также проведение работ по сбору летучего мусора и вывозу снега.
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