Обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью проверят на вменяемость

Следствие ждет получения результатов судебной психиатрической экспертизы, проведенной в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который обвиняется в совершении подрыва железнодорожных путей под Рязанью.