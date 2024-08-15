Обвиняемого в подрыве железной дороги под Рязанью проверят на вменяемость

Следствие ждет получения результатов судебной психиатрической экспертизы, проведенной в отношении гражданина России и Италии Руслана Сидики (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), который обвиняется в совершении подрыва железнодорожных путей под Рязанью.
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