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Решение Зеленского после смерти Грэма удивило Запад

Решение Зеленского после смерти Грэма удивило Запад

Решение украинского лидера Владимира Зеленского отправить в отставку правительство и смерть американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) после поездки на Украину озадачивают своим совпадением.

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