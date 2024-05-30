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Царьград

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Для "трамвайного чуда" в Новосибирске необходимо 90 млрд рублей

Для "трамвайного чуда" в Новосибирске необходимо 90 млрд рублей

На транспортном форуме в Новосибирске федеральному Минтрансу представят проект развития городского электротранспорта до 2035 года.

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