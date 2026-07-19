В больницах Подмосковья после налётов на склады находятся 40 человек

Врачи борются за жизни тяжелораненых после ночных ударов беспилотников в Московской области.В больницах Московской области и федеральных медцентрах сейчас находятся 40 человек, пострадавших в результате атаки беспилотников на логистический центр.
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