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Царьград

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В больницах Подмосковья после налётов на склады находятся 40 человек

В больницах Подмосковья после налётов на склады находятся 40 человек

Врачи борются за жизни тяжелораненых после ночных ударов беспилотников в Московской области.В больницах Московской области и федеральных медцентрах сейчас находятся 40 человек, пострадавших в результате атаки беспилотников на логистический центр.

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