США убивают сами себя, вкладывая все силы в создание рабочих мест в зеленой энергетике

Субсидии для отрасли зеленой энергетики согласно Закону о сокращении инфляции (IRA) представляются администрацией президента Джо Байдена в качестве стимула экономического роста и создания рабочих мест в США.
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