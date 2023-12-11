День Конституции РФ: открытки и поздравления с праздником главного закона и гордости страны Елена Галицкая12 декабря в России отмечается День Конституции — важный праздник, посвященный основному закону страны.
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