Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВС РФ нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ и базе с наемниками

ВС РФ нанесли удар по стоянкам самолетов ВСУ и базе с наемниками

Российская армия нанесла утром в среду 12 июня групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ.

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