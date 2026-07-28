Вода унесла жизни двух мужчин за минувшие сутки на Ямале

За минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили тела двух мужчин. Одно тело нашли в водоеме Шурышкарского сора, а второе — на реке Щучьей Приуральского района, в 18 километрах от поселка Щучье, сообщил сайт URA.