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Вода унесла жизни двух мужчин за минувшие сутки на Ямале

Вода унесла жизни двух мужчин за минувшие сутки на Ямале

За минувшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе обнаружили тела двух мужчин. Одно тело нашли в водоеме Шурышкарского сора, а второе — на реке Щучьей Приуральского района, в 18 километрах от поселка Щучье, сообщил сайт URA.

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