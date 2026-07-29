Недавно мы упоминали, что КАМАЗ некоторое время назад создавал беспилотную платформу, которую в теории можно было бы использовать для размещения боевого модуля и задействовать для отражения ударов БПЛА.
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Недавно мы упоминали, что КАМАЗ некоторое время назад создавал беспилотную платформу, которую в теории можно было бы использовать для размещения боевого модуля и задействовать для отражения ударов БПЛА.
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