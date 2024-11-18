Константин Затулин: Россия обязана бесплатно кормить Абхазию — так у них думают и власть, и оппозиция

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Evgenija Palette
На все возможные варианты &quot;обновления&quot; наших границ не в нашу пользу можно сказать только одно ГРАНИЦЫ НУЖНО ДЕРЖАТЬ НА ЗАМКЕ, И УКРЕПЛЯТЬ, ВПЛОТЬ ДО КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ (не стесняясь)... Как не стесняется все это ВРАЖИНОЕ БЫДЛО ВСЕХ МАСТЕЙ ЛЕЗТЬ И ЛЕЗТЬ К НАМ, НАХОДЯ ЗДЕСЬ ДУРАКОВ, согласных исполнять все их первобытные хотелки на том основании, что когда-то они ПИЛИ В МОСКВЕ, ВОЗЛЕ КРЕМЛЯ, ГАЗИРОВАННУЮ ВОДУ...
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МВ
Медведев Вл Ник
Украину всю надо скорее &quot;освобождать&quot; и всем в Мире всем станет ясно и понятно!
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6 час.
Наиль Бакиров
Надо показать им сжатый кулак 👊  , а потом медленно освободить средний палец 🖕!!!
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