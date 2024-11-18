Чем обернётся для Сухума срыв инвестиционного соглашения с Москвой Массовые акции оппозиции в Сухуме сорвали ратификацию Инвестиционного соглашения между Россией и Абхазией.
Константин Затулин: Россия обязана бесплатно кормить Абхазию — так у них думают и власть, и оппозиция
Комментарии
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Evgenija Palette
На все возможные варианты "обновления" наших границ не в нашу пользу можно сказать только одно ГРАНИЦЫ НУЖНО ДЕРЖАТЬ НА ЗАМКЕ, И УКРЕПЛЯТЬ, ВПЛОТЬ ДО КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ (не стесняясь)... Как не стесняется все это ВРАЖИНОЕ БЫДЛО ВСЕХ МАСТЕЙ ЛЕЗТЬ И ЛЕЗТЬ К НАМ, НАХОДЯ ЗДЕСЬ ДУРАКОВ, согласных исполнять все их первобытные хотелки на том основании, что когда-то они ПИЛИ В МОСКВЕ, ВОЗЛЕ КРЕМЛЯ, ГАЗИРОВАННУЮ ВОДУ...
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6 час.
МВ
Медведев Вл Ник
Украину всю надо скорее "освобождать" и всем в Мире всем станет ясно и понятно!
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6 час.
Наиль Бакиров
Надо показать им сжатый кулак 👊 , а потом медленно освободить средний палец 🖕!!!
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2 час.
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