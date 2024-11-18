Константин Затулин: Россия обязана бесплатно кормить Абхазию — так у них думают и власть, и оппозиция

Evgenija Palette

На все возможные варианты "обновления" наших границ не в нашу пользу можно сказать только одно ГРАНИЦЫ НУЖНО ДЕРЖАТЬ НА ЗАМКЕ, И УКРЕПЛЯТЬ, ВПЛОТЬ ДО КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ (не стесняясь)... Как не стесняется все это ВРАЖИНОЕ БЫДЛО ВСЕХ МАСТЕЙ ЛЕЗТЬ И ЛЕЗТЬ К НАМ, НАХОДЯ ЗДЕСЬ ДУРАКОВ, согласных исполнять все их первобытные хотелки на том основании, что когда-то они ПИЛИ В МОСКВЕ, ВОЗЛЕ КРЕМЛЯ, ГАЗИРОВАННУЮ ВОДУ...