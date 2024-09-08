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Во Владивостоке ночной гонщик вылетел на остановку общественного транспорта

Во Владивостоке ночной гонщик вылетел на остановку общественного транспорта

Во Владивостоке гонщик влетел на общественную остановку и покинул место ДТП. Кадры с последствиями происшествия появились в Сети, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «ДПС Владивосток, Новости».

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