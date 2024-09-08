Во Владивостоке ночной гонщик вылетел на остановку общественного транспорта

Во Владивостоке гонщик влетел на общественную остановку и покинул место ДТП. Кадры с последствиями происшествия появились в Сети, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «ДПС Владивосток, Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии