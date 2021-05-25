Депутат Госдумы: как власти сэкономили на детских выплатах

Объем господдержки лучше увеличить, считает депутат Из-за того, что объем государственной поддержки не увеличивается, тех, у кого два или более объекта недвижимости или автомобиля, будут лишать государственных выплат в пользу семей с детьми.
Объем господдержки лучше увеличить, считает депутат Из-за того, что объем государственной поддержки не увеличивается, тех, у кого два или более объекта недвижимости или автомобиля, будут лишать государственных выплат в пользу семей с детьми.
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