Опять потеря. Опять мотоцикл

﻿﻿Всем привет! Меня зовут Сергей. Я снимаю простые видео о рыбалке и ловле рыбы! Я люблю рыбалку и всегда рад поделиться с вами своими советами по рыбалке! Я видел превью этого фильма на канале YouTube много лет назад.