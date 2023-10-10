ВСУ потеряли девять лучших бригад в боях с Россией

Кузнецов Владимир Евреи это те же фашисты,только хуже ( я про международное еврейство) прикрываясь холокостом эти ублюдки действуют ещё циничнее и изощреннее.Не удивлюсь, что Гитлер тоже еврей, как намекнул Лавров

Natalija Osminina Вроде у него бабушка была еврейкой. И похоже во Второй Мировой один клан евреев уничтожал другой. А русские попали под раздачу только из-за богатства своих земель.