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ВСУ потеряли девять лучших бригад в боях с Россией

ВСУ потеряли девять лучших бригад в боях с Россией

"Украина столкнулась с таким колоссальным числом потерь в живой силе, что из 12 бригад, подготовленных альянсом, это где-то 45-60 тысяч человек, девять исчезли полностью, они были уничтожены", — заявил экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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Комментарии
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Кузнецов Владимир
Евреи это те же фашисты,только хуже ( я про международное еврейство) прикрываясь холокостом эти ублюдки действуют ещё циничнее и изощреннее.Не удивлюсь, что Гитлер тоже еврей, как намекнул Лавров
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22 час.
Natalija Osminina
Вроде у него бабушка была еврейкой. И похоже во Второй Мировой один клан евреев уничтожал другой. А русские попали под раздачу только из-за богатства своих земель.
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21 час.
Алексей Горшков
Насчёт евреев и обострения арабо-израильского конфликта. Не верю я в бога,но чувствую всё же,что он израильтян еврейского происхождения покарал за то,что они,предав свою историю,в украинском конфликте явно встали на сторону нациков! &quot;Бог - не Тимошка - он видит немножко&quot;!
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16 мин.

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