Путин поздравил работников и ветеранов космической отрасли

В России отмечается День космонавтики.фото: космонавт Иван ВагнерПрезидент РФ Владимир Путин поздравил с Днем космонавтики трудящихся и ветеранов отрасли, говорится 12 апреля в телеграмме на сайте Кремля.
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