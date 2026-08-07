Польша вывела из эксплуатации четыре МиГ-29 для последующей передачи Украине Польские ВВС вывели из эксплуатации четыре истребителя МиГ-29, эти самолёты уже точно п.
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Польша вывела из эксплуатации четыре МиГ-29 для последующей передачи Украине Польские ВВС вывели из эксплуатации четыре истребителя МиГ-29, эти самолёты уже точно п.
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