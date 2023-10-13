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Этот таинственный мир

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За пределами периодической таблицы: сверхтяжелые элементы и сверхплотные астероиды

За пределами периодической таблицы: сверхтяжелые элементы и сверхплотные астероиды

Плотность некоторых астероидов превышает плотность всех известных на Земле элементов. Это позволяет предположить, что они, по крайней мере, частично состоят из неизвестных типов “сверхплотной” материи, которую невозможно изучить с помощью традиционной физики.

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