В Самаре к отопительному сезону 2021-2022 гг. подготовили 10 тыс. жилых домов

В Самаре почти завершены работы по подготовки города к отопительному сезону. 10 000 многоквартирных домов, что составляет 97,5% от общего жилищного фонда, уже готовы принимать тепло, об этом в четверг 9 сентября заявили в мэрии областной столицы.