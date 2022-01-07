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Бывший тренер Джоковича: «У него твердые убеждения, и он имеет полное право жить так, как считает нужным. Но подход Австралии к пандемии нужно уважать»

Теннисный аналитик Крэйг О’Шоннеси, три года входивший в команду Новака Джоковича, прокомментировал ситуацию, в которую серб попал при попытке въехать в Австралию.

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