Пьяный хабаровчанин напал на медиков, не пуская их к его избитой подруге

В вечернее время в дежурную часть вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о срабатывании тревожной кнопки в автомобиле скорой помощи, находившемся на вызове по адресу улица Совхозная в Хабаровске.
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