Horo.ru & Ignio.com: Овен. Еженедельный гороскоп красоты за 2 - 8 декабря

Вам сейчас лучше держаться подальше от магазинов и пореже заходить на маркетплейсы. Вероятность потерять голову, потратить слишком много денег и накупить вовсе не нужные вам вещи на этой неделе будет очень велика.
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