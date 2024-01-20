Как уберечь трубы от промерзания в холодную погоду

Следуйте этим советам, чтобы защитить свои трубы, и потом вы скажете себе спасибоКогда зимние температуры опускаются ниже нуля по всей стране, домовладельцы и арендодатели должны сосредоточить своё внимание на предотвращении катастроф в холодное время года, включая промёрзшие трубы.