Как уберечь трубы от промерзания в холодную погоду

Следуйте этим советам, чтобы защитить свои трубы, и потом вы скажете себе спасибоКогда зимние температуры опускаются ниже нуля по всей стране, домовладельцы и арендодатели должны сосредоточить своё внимание на предотвращении катастроф в холодное время года, включая промёрзшие трубы.
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