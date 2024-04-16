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Петербургский дневник

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Утром в метро Петербурга ограничили переход между станциями «Садовая» и «Спасская»

Утром в метро Петербурга ограничили переход между станциями «Садовая» и «Спасская»

В связи с неисправностью эскалатора Утром во вторник, 16 апреля, в метро Петербурга из-за неисправности пересадочных эскалаторов переход между станциями «Садовая» и «Спасская» ограничен - время перехода увеличено.

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