Утром в метро Петербурга ограничили переход между станциями «Садовая» и «Спасская»

В связи с неисправностью эскалатора Утром во вторник, 16 апреля, в метро Петербурга из-за неисправности пересадочных эскалаторов переход между станциями «Садовая» и «Спасская» ограничен - время перехода увеличено.
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