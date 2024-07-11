Запрет на курение вблизи магазинов и остановок транспорта планируют ввести в России

В России планируется ввести новые ограничения на курение. Депутат комитета по охране здоровья Сергей Леонов, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и другие депутаты представят законопроект, который устанавливает запрет на курение на остановках общественного транспорта, вблизи магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных домах, а также в радиусе пяти метров от них.
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