Запрет на курение вблизи магазинов и остановок транспорта планируют ввести в России

В России планируется ввести новые ограничения на курение. Депутат комитета по охране здоровья Сергей Леонов, лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий и другие депутаты представят законопроект, который устанавливает запрет на курение на остановках общественного транспорта, вблизи магазинов и организаций, расположенных в многоквартирных домах, а также в радиусе пяти метров от них.