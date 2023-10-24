Депутаты предложили вдвое сократить рекламу азартных игр на радио и телевидении. Речь идёт об изменении разрешённого эфирного времени — с 23:00 до 06:00, а также об уменьшении общей продолжительности роликов с 20 до 10%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии