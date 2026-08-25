Алена Водонаева потратила миллионы на брендовые вещи после развода

Алена Водонаева, экс-участница «Дом-2», рассказала в подкасте на YouTube-канале «Анжелиа», что после развода с Алексом Малакеевым начала тратить миллионы на дорогие бренды, включая туфли Christian Louboutin и белье Agent Provocateur.
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