"Пришло время платить по счетам": Токаев привел Казахстан к энергетической катастрофе, но Россия в этот раз помогать не станет

Аудрюс "При этом ни США, ни ЕС, абсолютно не интересуют проблемы Казахстана." Только мне что-то подсказывает, что в казахстане народ об этом даже не догадывается... Сегодня в Казахстане как на Украине в 2014ом... Тоже, пока, есть здравомыслие, но преобладает бандеровская идеология на казахский лад... До начала боевых действий лет восемь...

Елена Волкова Остохренели уже все эти "братушки-кровососушки"! Все вечно верещат о том, как они Россию кормили-поили... Всё им построили, получили задарма, а они бездарно проси.ают, не вкладывая ни гроша в подаренное производство. Да ещё что-то против русских имеют, как хохлы себя ведут, не думая о последствиях. Не учит их история ни чему, да видно трудно научить племена, которые так и не научились жить в цивилизации. Так и живут уже сколько веков за счёт русских, а гонору - хоть отбавляй...