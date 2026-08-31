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Ключевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на 0,2-0,5%

Ключевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на 0,2-0,5%

Ключевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги в минусе: японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng — на 0,3%, австралийский ASX 200 — на 0,5%, индийский Nifty 50 — на 0,2%.

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