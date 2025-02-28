Илон Маск призывает раскрыть судьбу миллиардов долларов помощи Киеву

Илон Маск прокомментировал последствия сорванной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне, призвав разобраться в судьбе миллиардов долларов помощи Украине после возникшего конфликта между лидерами двух стран.
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