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Илон Маск призывает раскрыть судьбу миллиардов долларов помощи Киеву

Илон Маск призывает раскрыть судьбу миллиардов долларов помощи Киеву

Илон Маск прокомментировал последствия сорванной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне, призвав разобраться в судьбе миллиардов долларов помощи Украине после возникшего конфликта между лидерами двух стран.

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