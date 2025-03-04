Кайри Ирвинг получил травму колена, но вышел пробивать штрафные

В первой четверти матча с «Сакраменто» (98:122) Кайри Ирвинг пошел в проход и получил травму колена. Несмотря на явную боль, при помощи представителей тренерского штаба он вышел на линию и исполнил два штрафных броска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии