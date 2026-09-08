Новолуние в сентябре 2026 года: время перемен, начало нового лунного цикла и небесный ориентир осени Елена Галицкая11 сентября 2026 года жители Земли станут свидетелями одного из самых тихих, но символически важных астрономических событий месяца — новолуния.