Новолуние в сентябре 2026 года: время перемен, начало нового лунного цикла и небесный ориентир осени Елена Галицкая11 сентября 2026 года жители Земли станут свидетелями одного из самых тихих, но символически важных астрономических событий месяца — новолуния.
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