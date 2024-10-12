Медведев сделал заявление о звонке Путину и капитуляции Украины

© Dmitry Golubovich/Globallookpress Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал заявление в соцсети Х, отвечая на слова спикера палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона про звонок Трампа Путину.
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