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Медведев сделал заявление о звонке Путину и капитуляции Украины

Медведев сделал заявление о звонке Путину и капитуляции Украины

© Dmitry Golubovich/Globallookpress Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сделал заявление в соцсети Х, отвечая на слова спикера палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона про звонок Трампа Путину.

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