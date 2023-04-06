Медвежий угол

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В Швеции разрешили публично сжигать Коран

В Швеции разрешили публично сжигать Коран

Административный суд Стокгольма. Иллюстрация: Fredrik Sandberg/TT Административный суд Стокгольма  4 апреля, отменил запрет управления полиции на организацию демонстраций с сожжением священной для мусульман книги.

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