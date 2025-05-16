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Православие в РФ

Православие в РФ

По мнению господина Шевкунова, россиянам, чтобы выжить, необходимо эффективное мировозрение. «Россия невозможна без Православия», - заявил крымский митрополит, но успокоил, что «никто не будет всех загонять в храм общими шеренгами».

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