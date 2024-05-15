Крымский педагог призвал коллег заявить о своем мастерстве на всю страну

Стартовал приём заявок на третий сезон телешоу «Классная тема!» Это проект о лучших учителях России. Финалист второго сезона телешоу, учитель географии школы МДЦ «Артек» Александр Пинежанинов призвал крымских учителей принять участие в проекте и на всю страну показать своё профессиональное мастерство.
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