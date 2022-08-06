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Роспотребнадзор предупредил об опасности заражения церкариозом при купании в водоемах

Роспотребнадзор предупредил об опасности заражения церкариозом при купании в водоемах

Россиянам следует воздержаться от купания в водоемах со стоячей водой, так как это может привести к заражению церкариозом, также известным как «зуд купальщика», Об этом заявил специалист Роспотребнадзора Алексей Худобородов, сообщает радио Sputnik.

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