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  • patentlil
    Люди! Это на каком языке написано: "В Сургуте две женщины-врача задушили коллегу проводом от телефонной зарядки"? Вра...В Сургуте две жен...
  • Игорь
    Так после медиков они уже отсидели, тоесть перешли на другой уровень, прошли школуВ Сургуте две жен...
  • Сергей О
    Охереть медики в ХМАО лучше к шаманам ходить лечитьсяВ Сургуте две жен...

Пакет на голову: за убийство 20-летней давности будут судить жителя Краснодара

Пакет на голову: за убийство 20-летней давности будут судить жителя Краснодара

Пакет на голову: за убийство 20-летней давности будут судить жителя КраснодараСледственным отделом по Карасунскому округу Краснодара СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины по обвинению в убийстве 43-летнего жителя Республики Адыгея, совершенном более 20 лет назад, в декабре 2003 года.

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