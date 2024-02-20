Пакет на голову: за убийство 20-летней давности будут судить жителя Краснодара

Пакет на голову: за убийство 20-летней давности будут судить жителя КраснодараСледственным отделом по Карасунскому округу Краснодара СКР завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего мужчины по обвинению в убийстве 43-летнего жителя Республики Адыгея, совершенном более 20 лет назад, в декабре 2003 года.
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