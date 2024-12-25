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Трое детей погибли при пожаре в челябинском посёлке, их отец остался жив

Пожар в частном доме в селе Беловка. Обложка © Telegram / МЧС России В посёлке Беловка Челябинской области произошла трагедия: в результате пожара в частном доме погибли трое детей — мальчики в возрасте 3, 5 и 7 лет.

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