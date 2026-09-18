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Авторадио

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Терапия стала самым востребованным направлением в ординатуре

В России назвали самые популярные специальности у поступающих в ординатуру. Как рассказали в Минздраве, больше всего заявлений в этом году подали на терапию - свыше 9 тысяч.

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