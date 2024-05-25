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ВЕСТИ КРЫМ

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ВЕСТИ-КРЫМ: анонс программы «События недели»

- Отечественные технологии протезирования выходят на новый уровень. Какую роль в этом играет Крым? Кто на полуострове создаёт киберпротезы и почему это сегодня особенно актуально? Какую поддержку бойцам после военных травм оказывает фонд «Защитники Отечества» и какие ещё госпрограммы помогают людям получить дорогостоящие протезы? - В Крыму становится жарко.

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